Продажи серверов Dell взлетели на 80 % — компания переманивает крупных заказчик...

Продажи серверов Dell взлетели на 80 % — компания переманивает крупных заказчиков ИИ-систем у SupermicroDell Technologies объявила финансовые результаты II квартала 2025 финансового года, завершившегося 2 августа 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)