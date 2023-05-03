Аргументы недели

98 625 подписчиков

Великобритания не собирается передавать Украине вертолеты Apache

Передача Киеву военных вертолетов Apache не входит в планы британского правительства. Об этом сообщила заместитель министра обороны Великобритании баронесса Аннабель Голди.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх