У салехардского речного порта юбилей: 90 лет со дня основания. В зале Окружного центра национальных культур сегодня вспомнили страницы истории, а также наградили лучших сотрудников государственными и ведомственными наградами.
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