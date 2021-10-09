Читатели WP: заподозренным в краже трем сотрудникам посольства США лучше сразу покинуть РФ

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Читатели газеты Washington Post возмутились поступком трех морпехов США, которых заподозрили в краже рюкзака у жителя Москвы в одном из баров.
Популярные статьи
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
Свежие комментарии