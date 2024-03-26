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Почему многие зрелые женщины за 40 не могут встретить достойного мужчину

Почему многие зрелые женщины за 40 не могут встретить достойного мужчину

Четыре реальные причины, почему многие зрелые женщины за 40 не могут встретить достойного мужчину Несмотря на свой возраст, многие зрелые женщины за 40 не спешат замуж, поскольку уверены, что им обязательно встретится ОН - достойный мужчина, который приедет на белой иномарке и увезёт в свой роскошный сказочный дворец.

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