Общественник Талипов: произошел взрыв мопеда во дворе многоэтажного дома в Феодосии

Во дворе многоэтажного дома в Феодосии произошел взрыв мопеда, сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию руководителя крымского общественного движения по оказанию помощи военнослужащим в зоне СВО, общественника Александра Талипова.
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