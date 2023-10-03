Армянскому коньяку стало труднее попасть в Россию — водители, перевозящие грузы через контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе, столкнулись с усиленными проверками качества спиртного.
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