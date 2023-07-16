Украина станет "страной-обрубком". Такой прогноз дал бывший военный разведчик, известный профессор из Чикаго Джон Миршаймер.
РОССИЯ ЗАБЕРЁТ 8 ТЕРРИТОРИЙ УКРАИНЫ. "ЗАГОВОР" РАЗВЕДЧИКОВ США
Комментарии
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Уя
Уфимцев я
Даешь!..
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14 час.
Владимир Горбунов
А Путин это позволит сделать? Или опять в кусты.
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8 час.
Lora Некрасова
Американские военные "провидцы" почему-то упускают из вида, что Россия не только возвратит то, что считает своим на Украине, но и пробьёт Сувалский коридор в Калининградскую область. "Вагнера" на старте. Польше и Литве на всякий случай приготовиться с интимной гигиеной. Причём воду не экономить.
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1 час.
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