РОССИЯ ЗАБЕРЁТ 8 ТЕРРИТОРИЙ УКРАИНЫ. "ЗАГОВОР" РАЗВЕДЧИКОВ США

А Путин это позволит сделать? Или опять в кусты.

Lora Некрасова

Американские военные "провидцы" почему-то упускают из вида, что Россия не только возвратит то, что считает своим на Украине, но и пробьёт Сувалский коридор в Калининградскую область. "Вагнера" на старте. Польше и Литве на всякий случай приготовиться с интимной гигиеной. Причём воду не экономить.