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РОССИЯ ЗАБЕРЁТ 8 ТЕРРИТОРИЙ УКРАИНЫ. "ЗАГОВОР" РАЗВЕДЧИКОВ США

РОССИЯ ЗАБЕРЁТ 8 ТЕРРИТОРИЙ УКРАИНЫ. "ЗАГОВОР" РАЗВЕДЧИКОВ США

Украина станет "страной-обрубком". Такой прогноз дал бывший военный разведчик, известный профессор из Чикаго Джон Миршаймер.

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Комментарии
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Уя
Уфимцев я
Даешь!..
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14 час.
Владимир Горбунов
А Путин это позволит сделать? Или опять в кусты.
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8 час.
Lora Некрасова
Американские военные &quot;провидцы&quot; почему-то упускают из вида, что Россия не только возвратит то, что считает своим  на Украине, но и пробьёт Сувалский коридор в Калининградскую область. &quot;Вагнера&quot; на старте. Польше и Литве на всякий случай приготовиться с интимной гигиеной. Причём воду не экономить.
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1 час.

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