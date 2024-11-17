Эрик Гарсия восстановится после паузы на сборные. Он может сыграть за «Барсу» против «Сельты»

Игрок «Барселоны» получил повреждение перед матчем с «Севильей» (5:1) 20 октября. Гарсия попал в стартовый состав команды на игру 10-го тура Ла Лиги, но во время разминки почувствовал дискомфорт в приводящей мышце правого бедра.