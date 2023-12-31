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Закон и Порядок

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Харьков стирается в пыль: ВС РФ бомбят Украину баллистическими ракетами за Белгород

Харьков стирается в пыль: ВС РФ бомбят Украину баллистическими ракетами за Белгород

30 декабря 2023 20:21 Фото: [соцсети] Российские военные ударили по Харькову серией мощных ракетных ударов.

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Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
Верховному главнокомандующему президенту Медведеву, на мой взгляд, надо было просто сказать: «Действовать в соответствии с тем планом, который я утвердил». Самое главное – вот эта начальная команда. И вот эта начальная команда была дана, к сожалению, с глубоким опозданием».«Пока Путин пинки не раздал, ничего не началось», - продолжает бывший начальник Генштаба. Так он характеризует результаты срочного приезда Путина с пекинской Олимпиады (где он находился в числе гостей) во Владикавказ, где премьер провел совещание с командованием СКВО. После этого-то командующий СКВО Сергей Макаров, почувствовав поддержку премьера (хотя формально структуры Минобороны подчиняются президенту, а не премьеру), и решился послать 58-ю армию в Южную Осетию. Главнокомандующий же Вооруженными Силами РФ Дмитрий Медведев, напомним, в дни начала «войны 08.08.08» путешествовал, находясь в отпуске, по Волге. В своем интервью, фрагмент которого вошел в фильм, Медведев жалуется на плохую работу систем связи в те дни. Но тем не менее гордо заявляет, что собственноручно принимал решение об отпоре грузинским агрессорам.
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3 час.
ВК
Вячеслав Кормилицын
Действительно, стереть Харьков.
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2 час.
Maxim Yushkin
👎 В наступающем году поинтересуйтесь &quot;стратегией глобального ядерного сдерживания&quot;. Всем нам пожелание- чтобы &quot;плохой сценарий&quot; изучать сугубо теоретически! 😉
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1 час.

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