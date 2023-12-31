Харьков стирается в пыль: ВС РФ бомбят Украину баллистическими ракетами за Белгород

ВТ

Василий Топчий

Верховному главнокомандующему президенту Медведеву, на мой взгляд, надо было просто сказать: «Действовать в соответствии с тем планом, который я утвердил». Самое главное – вот эта начальная команда. И вот эта начальная команда была дана, к сожалению, с глубоким опозданием».«Пока Путин пинки не раздал, ничего не началось», - продолжает бывший начальник Генштаба. Так он характеризует результаты срочного приезда Путина с пекинской Олимпиады (где он находился в числе гостей) во Владикавказ, где премьер провел совещание с командованием СКВО. После этого-то командующий СКВО Сергей Макаров, почувствовав поддержку премьера (хотя формально структуры Минобороны подчиняются президенту, а не премьеру), и решился послать 58-ю армию в Южную Осетию. Главнокомандующий же Вооруженными Силами РФ Дмитрий Медведев, напомним, в дни начала «войны 08.08.08» путешествовал, находясь в отпуске, по Волге. В своем интервью, фрагмент которого вошел в фильм, Медведев жалуется на плохую работу систем связи в те дни. Но тем не менее гордо заявляет, что собственноручно принимал решение об отпоре грузинским агрессорам.