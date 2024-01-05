Нижегородские волонтеры поздравили с Новым годом семьи участников СВО

В канун Нового года активисты регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» начали поздравления семей участников специальной военной операции в рамках всероссийской акции «Новый год в каждый дом».
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