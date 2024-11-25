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К Новому году в Минске откроют три новые станции метро

К Новому году в Минске откроют три новые станции метро

Власти готовят большой новогодний подарок для жителей белорусской столицы.Новые станции Зеленолужской линии минского метро:  "Аэродромная", "Неморшанский Сад" и "Слуцкий Гостинец" будут открыты в декабре 2024 года.

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