К Новому году в Минске откроют три новые станции метро

Власти готовят большой новогодний подарок для жителей белорусской столицы.Новые станции Зеленолужской линии минского метро: "Аэродромная", "Неморшанский Сад" и "Слуцкий Гостинец" будут открыты в декабре 2024 года.
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