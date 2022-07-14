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Николай Валуев: «Санкции будут сняты с российских спортсменов очень не скоро. Идет глобальное переустройство мира»

Николай Валуев поделился мнением о том, когда будут сняты санкции с российских спортсменов. – Очень не скоро.

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