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Тульские новости

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Тульская область расширила межрегиональное сотрудничество с Челябинском

Тульская область расширила межрегиональное сотрудничество с Челябинском

12 февраля, между контрольными органами регионов подписано соглашение об обмене практиками контроля и аналитического мониторинга в сфере закупок, в том числе при реализации нацпроектов, практиками антикоррупционной работы и организации взаимных стажировок.

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