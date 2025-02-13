Тульская область расширила межрегиональное сотрудничество с Челябинском

12 февраля, между контрольными органами регионов подписано соглашение об обмене практиками контроля и аналитического мониторинга в сфере закупок, в том числе при реализации нацпроектов, практиками антикоррупционной работы и организации взаимных стажировок.
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