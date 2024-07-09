Сотрудники Госавтоинспекции Пригородного района Северной Осетии с привлечением Агитационного автобуса провели занятие по закреплению знаний Правил дорожного движения в летнем лагере

Сотрудники Госавтоинспекции Пригородного района Северной Осетии с привлечением Агитационного автобуса провели практическое занятие по закреплению знаний Правил дорожного движения в летнем лагере на территории СОШ № 1 с.
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