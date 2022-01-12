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В офисе Зеленского заявили о возможной поездке президента на саммит НАТО

В офисе Зеленского заявили о возможной поездке президента на саммит НАТО

Замруководителя офиса президента Украины Игорь Жовква в среду, 12 января, в эфире «Украинского радио» сообщил, что Киев не получил приглашения на саммит НАТО в Мадриде, но он «чувствует», что украинский президент Владимир Зеленский туда поедет.

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