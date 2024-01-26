Hi-fi RUSH получила новое обновление: в игру добавили поддержку Dualsense, бесплатные предметы и исправили ошибкиСтудия Tango Gameworks объявила о том, что сегодня игра Hi-Fi RUSH получила седьмое обновление, приуроченное к годовщине игры.
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