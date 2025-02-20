Москва, 21 февраля, 2025, 00:16 — ИА Регнум. Террористическая атака киевского режима на нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская» в Краснодарском крае говорит о необходимости урезонить узурпировавших власть на Украине неонацистов.
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