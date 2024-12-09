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Польза ступеней. Ученые: ходьба по лестнице защищает от сердечного приступа

Польза ступеней. Ученые: ходьба по лестнице защищает от сердечного приступа

Достаточно нескольких минут довольно интенсивных упражнений, как, например, подъем по лестнице рывками или ношение тяжелых сумок с покупками, чтобы женщины снизили у себя риски развития сердечного приступа почти вполовину.

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Комментарии
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Nikolay Stepanov
Я это понял на себе давным давно, возможно, поэтому не сдох, несмотря на 85й год жизни.
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13 час.

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