Польза ступеней. Ученые: ходьба по лестнице защищает от сердечного приступа

Достаточно нескольких минут довольно интенсивных упражнений, как, например, подъем по лестнице рывками или ношение тяжелых сумок с покупками, чтобы женщины снизили у себя риски развития сердечного приступа почти вполовину.
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