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Четыре случая, когда недвижимость можно продать без уплаты налога, не дожидаясь 5-ти лет со дня покупки

Четыре случая, когда недвижимость можно продать без уплаты налога, не дожидаясь 5-ти лет со дня покупки

Уплата подоходного налога волнует многих собственников, которые планируют продать свою недвижимость. Большинство людей ориентируется в этом вопросе на минимальный предельный срок владения, по истечении которого налоговая обязанность точно снимается.

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