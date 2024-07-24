CNN: штаб Трампа пытается помешать переводу Харрис средств кампании Байдена

Предвыборный штаб кандидата в президенты от Республиканской партии США Дональда Трампа заявил, что вице-президент Камала Харрис не имеет права на получение средств избирательной кампании действующего главы государства Джо Байдена и в связи с этим подал жалобу в Федеральную избирательную комиссию.