CNN: штаб Трампа пытается помешать переводу Харрис средств кампании Байдена

Предвыборный штаб кандидата в президенты от Республиканской партии США Дональда Трампа заявил, что вице-президент Камала Харрис не имеет права на получение средств избирательной кампании действующего главы государства Джо Байдена и в связи с этим подал жалобу в Федеральную избирательную комиссию.
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