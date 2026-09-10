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Chevron планирует в 2 раза увеличить число нефтяных установок в Венесуэле

Chevron планирует в 2 раза увеличить число нефтяных установок в Венесуэле

Американская Chevron намерена резко расширить присутствие в нефтяной отрасли Венесуэлы. Компания рассчитывает более чем вдвое увеличить число действующих добывающих установок в стране в рамках пятилетнего плана, предусматривающего масштабное наращивание производства.

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