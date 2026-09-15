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Царьград

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Николя Дюпон-Эньян осудил планы Макрона расширить ядерный зонтик

Николя Дюпон-Эньян осудил планы Макрона расширить ядерный зонтик

Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян критиковал планы президента Эммануэля Макрона по расширению ядерного зонтика на Финляндию и Эстонию, считая это угрозой для Франции.

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