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Убил и разделал тигра: на жителя Приморья заведено уголовное дело

Убил и разделал тигра: на жителя Приморья заведено уголовное дело

Представитель прокуратуры Пожарского района поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения местному жителю, обвиняемому в убийстве амурского тигра, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

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