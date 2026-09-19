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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпионат России по летнему биатлону. Команды Казакевич и Дербушевой, Метели и Томшиной, Резцовой и Халили выступят в эстафете

20 сентября на чемпионате России по летнему биатлону в Чебоксарах пройдет женская эстафетная гонка.  Альфа-Банк Чемпионат России по летнему биатлону-2026 Чебоксары Женщины Эстафета Начало – 11.

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