Песков: Россия продолжает СВО, но готова к возобновлению переговоров

Россия продолжает проводить на Украине специальную военную операцию (СВО), но при этом готова к возобновлению трехсторонних переговоров по украинскому конфликту, заявил 21 сентября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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