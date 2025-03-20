АКРА: в 2024 году расходы у банков росли быстрее прибыли

По итогам 2024 года операционные расходы кредитных организаций выросли на 23,4%, превысив динамику роста прибыли от кредитования и комиссий, следует из выводов исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).
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