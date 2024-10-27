Лукашенко: Зеленскому не жалко украинцев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому не жалко украинцев и ему больше всего важны амбиции, из-за чего он не проявляет инициативы по урегулированию конфликта.
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