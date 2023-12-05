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В России фактически восстановлено управление СМЕРШ

В России фактически восстановлено управление СМЕРШ

Политика Игоря Таланцева Хорошие новости! Депутат Андрей Гурулев заявил, что в России фактически восстановлена служба СМЕРШ.

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Комментарии
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W
Walery
По всему ты задницей хорошо зарабатываешь! Такое мнение в силу твоей оговорки по Фрейду. Если и стрелять кого,  то начинать следует именно с тебя и без всяких детекторов лжи это видно.
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32 мин.
Максим Каренин
А ты?
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29 мин.
alik3456 Джексон
А может с кремля и депутатов начнут чистку?
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5 мин.

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