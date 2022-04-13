Убийство собровца оценили выше минимума // Петербуржцу, сбившему силовика, предложили 16 лет колонии

В Петербургском городском суде завершились прения сторон по уголовному делу в отношении Алексея Покрепо, который в ноябре 2021 года, пытаясь избежать задержания, насмерть сбил бойца специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Гранит» (ст.