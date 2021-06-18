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Ростуризм рекомендовал перенести туры в Крым из-за наводнения

Ростуризм рекомендовал перенести туры в Крым из-за наводнения

Ростуризм рекомендует туроператорам предупреждать клиентов о неблагоприятных погодных условиях Ростуризм призвал перенести экскурсии в Крыму, а всем туроператорам порекомендовал предупреждать клиентов о неблагоприятных погодных условиях в регионе.

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