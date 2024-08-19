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Лукашенко заявил об отсутствии разногласий с РФ по будущему Союзного государства

У Москвы и Минска отсутствуют разногласия по будущему Союзного государства (СГ) РФ и Белоруссии. Об этом заявил в интервью программе "Вести недели" на канале "Беларусь-1" белорусский лидер Александр Лукашенко .

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