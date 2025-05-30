В России усиливается защита личной информации

С сегодняшнего дня в России ужесточается ответственность за утечку персональных данных. Согласно новым поправкам, компании за повторные нарушения будут платить штрафы до 3% от выручки, но не менее 25 миллионов рублей.
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