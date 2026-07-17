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ИА Регнум

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Захарова: Киев устроил цирк на колесах на переговорах с Россией в Турции

Захарова: Киев устроил цирк на колесах на переговорах с Россией в Турции

В Стамбуле в 2025 году украинская делегация на переговорах с Россией устроила цирк на колесах. Об этом 16 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
А нам это шоу было зачем ??? А где он-результат ??
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1 м.