Россиян предупредили о мошенничестве с арендой карт

Банковские специалисты предупредили россиян о новой схеме мошенников с арендными картами. Участились случаи, когда злоумышленники берут карту в аренду у дропов (подставные лица, которые задействованы в схемах по выводу средств).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии