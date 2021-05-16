Politpuzzle.ru

1 239 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Andrew Kley
    Пока украина будет "- це Европа", она туда никогда не попадёт!Погребинский дост...
  • Иван Семенов
    Да эту англосаксонскую сволочь посадить на кол, засушить и пугать детей славян!«Макрон бы его не...
  • Rusik Rusik
    Украина просто самолёт перепутала. Сбили не тот, на который указали хозяева.«Это сделал дядя ...

Серьезный вызов: недооценка потенциала Украины может лишить РФ последней идеологической монополии

Серьезный вызов: недооценка потенциала Украины может лишить РФ последней идеологической монополии

Российская Федерация совершает серьезную ошибку, недооценивая внешнеполитические позиции Украины на международной арене.

Вернуться к статье
52
Обсудить
Семен Борисов
Хто такой - политолог Серенко???Гигант мысли?!С ним кто-то делился планами в отношении Украины?Эти вопросы решали и решают без его участия,а это так,трёп из подворотни!!!
Сергей Саенко
Бред сивой кобылы Серенко.
oleg олейник
В будущем , к сожалению , Украину ждёт "беспросветное будущее" ! Промышленности нет , сельское хозяйство из-за распродажи земли иностранцам здохнет , а сама земля превратится в громадный могильник , образование уходит в примитив , ограничивается получение "высшего" , строятся только дома для перепродажи , а сама страна к сожалению ложится под внешнее управление !
Олег Юрьев
Промышленности нет, сельского хозяйства нет, населена длб.
oleg олейник
В будущем , к сожалению , Украину ждёт "беспросветное будущее" ! Промышленности нет , сельское хозяйство из-за распродажи земли иностранцам здохнет , а сама земля превратится в громадный могильник , образование уходит в примитив , ограничивается получение "высшего" , строятся только дома для перепродажи , а сама страна к сожалению ложится под внешнее управление !

Картина дня

наверх