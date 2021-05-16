Серьезный вызов: недооценка потенциала Украины может лишить РФ последней идеологической монополии

Politpuzzle.ruПолитикаСерьезный вызов: недооценка потенциала Украины может лишить РФ последней идеологической монополии Российская Федерация совершает серьезную ошибку, недооценивая внешнеполитические позиции Украины на международной арене.Вернуться к статье52НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСемен БорисовХто такой - политолог Серенко???Гигант мысли?!С ним кто-то делился планами в отношении Украины?Эти вопросы решали и решают без его участия,а это так,трёп из подворотни!!!Сергей СаенкоБред сивой кобылы Серенко.oleg олейникВ будущем , к сожалению , Украину ждёт "беспросветное будущее" ! Промышленности нет , сельское хозяйство из-за распродажи земли иностранцам здохнет , а сама земля превратится в громадный могильник , образование уходит в примитив , ограничивается получение "высшего" , строятся только дома для перепродажи , а сама страна к сожалению ложится под внешнее управление !Олег ЮрьевПромышленности нет, сельского хозяйства нет, населена длб.oleg олейникВ будущем , к сожалению , Украину ждёт "беспросветное будущее" ! Промышленности нет , сельское хозяйство из-за распродажи земли иностранцам здохнет , а сама земля превратится в громадный могильник , образование уходит в примитив , ограничивается получение "высшего" , строятся только дома для перепродажи , а сама страна к сожалению ложится под внешнее управление !
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