Эксперт рассказала, как поддержать у ребенка желание учиться перед Новым годом

Руководитель отдела программ развития подростков MAXIMUM Education Наталья Евсеева 14 декабря рассказала «Известиям», как школьнику поддержать в себе желание учиться перед Новым годом и избежать выгорания.
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