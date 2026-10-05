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Овечкин объявил о завершении карьеры в НХЛ после текущего сезона

Овечкин объявил о завершении карьеры в НХЛ после текущего сезона

ИЗВЕСТИЯ/Федор Успенский Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин 5 октября сообщил, что текущий игровой сезон станет для него последним в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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