В посольствах НАТО забегали. Путин предупредил 14 стран Североатлантического альянса о неминуемом ответе

Интересные они, всё-таки, люди. Сначала делают всё, чтобы доказать, что являются откровенными врагами нашей Родины, а потом с криками "нас то за что?!" как тараканы разбегаются по углам и рисуют из России образ мирового агрессора.
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