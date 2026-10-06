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За рулем

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Продажи машин в России упали в сентябре: раскрыты причины

Продажи машин в России упали в сентябре: раскрыты причины

Сентябрь 2026 года выдался для российского авторынка неудачным: реализация новых легковых машин просела на 6,2% относительно того же месяца годом ранее.

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