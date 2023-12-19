США начали спецоперацию в Красном море «Страж процветания»

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что власти США и некоторых других государств намерены приступить к проведению в Красном море операции по обеспечению свободы навигации и охране судов в свете атак со стороны йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах».
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