Европейские чиновники раскрыли шаги Брюсселя после победы Трампа

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США, как и его скорое вступление в должность в январе, заставит ЕС сблизиться с Великобританией по тематике безопасности и совместной обороны, в том числе и по Украине.
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