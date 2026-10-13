В Германии начался суд на украинцем, обвиняемым в порыве «Северных потоков» В Гамбурге начинается процесс над гражданином Украины Сергеем К.
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Фашисты , а пЕдосов судить будите ?