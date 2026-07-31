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Газета.ру

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В работу инкассаторов Сбера внедрят систему компьютерного зрения

В работу инкассаторов Сбера внедрят систему компьютерного зрения

От инкассаторов Сбера зависит финансовая стабильность миллионов людей и предприятий, заявил директор центра управления наличным денежным обращением Сбера Алексей Пономаренко накануне Дня инкассатора, который отмечается в России 1 августа.

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