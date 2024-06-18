Как Ельцин отчитывался перед своими хозяевами в Когрессе США в том, что в России с коммунизмом покончено

17 июня 1992 года состоялось одно из самых позорных и унизительных для России событий. В этот день первый президент России Борис Ельцин выступил в американском конгрессе, так сказать, с "отчётом о проделанной работе"по окончательному демонтажу остатков советской социально-политической системы.
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