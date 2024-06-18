Как Ельцин отчитывался перед своими хозяевами в Когрессе США в том, что в России с коммунизмом покончено

Алексей Тан

Как Ельцин сделал заявление в Конгрессе США в том, что в России с коммунизмом покончено... ============================= -А в это время, "старшие" иудеи в США.... ЖОПУ себе рвали!!... что бы качать и далее себе деньги, им придётся,... свой проект "коммунизьмь", переносить в США!... а иначе и они сдохнут!!!... что сейчас мы и видим в их окучиваемых землях.