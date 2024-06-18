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Как Ельцин отчитывался перед своими хозяевами в Когрессе США в том, что в России с коммунизмом покончено

Как Ельцин отчитывался перед своими хозяевами в Когрессе США в том, что в России с коммунизмом покончено

17 июня 1992 года состоялось одно из самых позорных и унизительных для России событий. В этот день первый президент России Борис Ельцин выступил в американском конгрессе, так сказать, с "отчётом о проделанной работе"по окончательному демонтажу остатков советской социально-политической системы.

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Комментарии
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Алексей Тан
Как Ельцин сделал заявление в Конгрессе США в том, что в России с коммунизмом покончено... ============================= -А в это время, &quot;старшие&quot; иудеи в США.... ЖОПУ себе рвали!!... что бы качать и далее себе деньги,   им придётся,... свой проект &quot;коммунизьмь&quot;, переносить в США!... а иначе и они сдохнут!!!... что сейчас мы и видим в их окучиваемых землях.
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