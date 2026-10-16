Скандал вокруг семьи рэпера Джигана получил новое продолжение. После громкого интервью Оксаны Самойловой, в котором бизнесвумен рассказала о непростых отношениях с бывшим супругом, на ситуацию решил отреагировать отец исполнителя Александр Устименко.