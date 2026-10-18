Член региональной Общественной палаты Константин Кашин, работавший в Общественном штабе по контролю и наблюдению за выборами, отметил, что партии стали иначе выстраивать диалог с избирателями, а единый подход к жителям крупных городов, малых населённых пунктов и сёл неэффективен.
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