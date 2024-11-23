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«Диаспоры показывают – это вы будете подстраиваться под нас!» – о ситуации в Сургуте

«Диаспоры показывают – это вы будете подстраиваться под нас!» – о ситуации в Сургуте

  Очередная история с мигрантами разворачивается теперь уже в Сургуте. Очень много иностранных граждан поступило в местные ВУЗы, и теперь они начинают требовать себе отдельное помещение, чтобы молиться.

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Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне.
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11 час.
АЖ
Александр Жигилий
Гнать взашей сразу де из России, пусть у себя попробуют командовать! Боюсь, что заткнут им глотки там сразу!!!
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Серж Южанин
Здесь Россия, а не кишлак! Вали к себе домой, ишак!..
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