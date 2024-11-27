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Новости Омска

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C 1 ноября для граждан РФ стала доступна новая программа обучения с последующим

C 1 ноября для граждан РФ стала доступна новая программа обучения с последующим трудоустройством. Минцифры приводили статистику о нехватке порядка 700 000 человек в области инновационных технологий.

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