C 1 ноября для граждан РФ стала доступна новая программа обучения с последующим трудоустройством. Минцифры приводили статистику о нехватке порядка 700 000 человек в области инновационных технологий.
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C 1 ноября для граждан РФ стала доступна новая программа обучения с последующим трудоустройством. Минцифры приводили статистику о нехватке порядка 700 000 человек в области инновационных технологий.