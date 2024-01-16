Свой дракон появился в Краснодаре: есть Японский сад и скоро китайский Новый год

Как сообщают телеграм-каналы парка и сада, в настоящее время ведется установка нового арт-объекта. Поздновато, Новый год уже наступил, скажет кто-то? Нет, по китайскому календарю как раз еще не наступил - в этом году все произойдет только 10 февраля.